Луценко считает, что Тимошенко не Жуков

10:52, 01 апреля 2006
Разное
600

Министр внутренних дел допускает, что Юлия Тимошенко станет премьер-министром

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в ночном радиоэфире украинской службы Би-Би-Си допустил, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО станет премьер-министром от коалиции “помаранчевых” сил, но при этом предостерегает ее от проявления диктатуры в вопросах назначения силовых министров.

"Она - не Жуков, а Ехануров - не Кейтель, чтобы подписывать акт о безоговорочной капитуляции»

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter