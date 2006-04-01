Луценко считает, что Тимошенко не Жуков
10:52, 01 апреля 2006Разное
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Министр внутренних дел допускает, что Юлия Тимошенко станет премьер-министром
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в ночном радиоэфире украинской службы Би-Би-Си допустил, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО станет премьер-министром от коалиции “помаранчевых” сил, но при этом предостерегает ее от проявления диктатуры в вопросах назначения силовых министров.
"Она - не Жуков, а Ехануров - не Кейтель, чтобы подписывать акт о безоговорочной капитуляции»
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