На официальном сайте Ватикана появилась страница на латыни.

В разделе Sancta Sedes (Святой престол) размещены религиозные тексты и речи пап на этом древнем языке, сообщает Газета.ру.

Латынь считается официальным языком Римо-католической церкви. Однако на сайте Ватикана до недавнего времени можно было найти информацию только на современных европейских языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском и португальском.

За популяризацию латыни выступает нынешний Папа Римский Бенедикт XVI.

В последние годы использование этого языка церковью начало сокращаться. Так, почти все деловое общение и переписка Ватикана ведется на итальянском, либо на английском языке. В связи с эти Бенедикт XVI призвал хранить древние церковные традиции.