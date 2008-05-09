В Харьковской области в жилом доме сгорели два человека

8 мая в с. Дубовое Близнюковского района Харьковской области в частном жилом доме из-за нарушения правил пожарной безопасности во время эксплуатации электронагревательных приборов возник пожар, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.

Всего за сутки в Украине зарегистрированы 109 пожаров, на которых обнаружены тела 12 погибших.