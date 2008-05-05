Пьяный декан вуза совершил ДТП, в котором погиб человек

Во Львовской области 46-летний декан одного из высших учебных заведений в нетрезвом состоянии совершил ДТП, во время которого погиб мужчина.

Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла 3 мая, в 16:45 на автотрассе возле села Лаврив Старосамбирского района.

Декан-водитель автомобиля “Митцубиси Отландер” не справился с управлением и влетел в придорожный кювет. В салоне машини на то время находился пассажир – 41-летний частный предприниматель, житель Львова. Он погиб на месте.

Сам водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения был доставлен с места ДТП в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга.

Еще одно ДТП произошло на Львовщине.

2 мая, около 22:00, на автодороге между селами Мертюки и Фалиш Стрыйского района “Опель вектра” под управлением 28-летнего капитана внутренних войск совершил столкновение с автомобилем “Сузуки грандвитара”, за рулем которого находился 27-летний заместитель прокурора города Хмельницка.

Капитан внутренних войск от полученных травм погиб на месте, а водитель автомобиля “Сузуки грандвитара” и два пассажира иномарки – молодые супруги из Киева, госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

По фактам ДТП проводится расследование.