Швеция вводит женские дорожные знаки

Уже осенью этого года на дорогах Швеции появится первый знак в духе равноправия полов. Правительство поручило Дорожному управлению страны до 1 октября этого года разработать указатель "Пешеходный переход" с женской фигурой взамен мужской.

В конце прошлого года подобный знак уже был изготовлен в муниципалитете Хэсслехольм, где отцы города решили исправить перекос в гендерном вопросе на переходах улиц и дорог подвластной им территории.

Общепринятый "Пешеходный переход" представляет собой синий квадрат с белым треугольником дороги, через которую по черному пунктиру шагает черный мужской силуэт. В Швеции его называют "господин Идущий". В Хэсслехольме был предложен новый дизайн, на котором дорогу переходит женский силуэт - "госпожа Идущая".

Сначала Дорожное правление завернуло инициативу хэсслехольмовцев, ссылаясь на положение, которое запрещает установку новых дорожных указателей, если их можно спутать с уже существующими. Однако члены кабинета министров оказались людьми более широких взглядов и поддержали инициативу местной администрации, стремящейся к торжеству полного гендерного равноправия в шведском обществе.

"На других дорожных знаках, как правило, тоже присутствуют мужские силуэты, поэтому мы считаем целесообразным, чтобы вдоль дорог страны появились и женщины", - заявил по этому поводу статссекретарь Лейф Зеттерберг.

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