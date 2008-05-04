Opel готовит 20 новых моделей

Компания General Motors планирует в течение ближайших четырех лет инвестировать в развитие марки Opel девять миллиардов евро. Как сообщил изданию Automotive News Europe глава европейского подразделения GM Карл-Петер Форстер (Carl-Peter Forster), из этих средств 6,5 миллиарда евро будет направлено на разработку двигателей и расширение модельного ряда Opel. К 2012 году у немецкой марки появится 20 новых моделей (17 пассажирских и три коммерческих автомобиля).

В настоящее время известно о пяти новых моделях, которые появятся в течение ближайших нескольких лет. Первой из них станет Opel Insignia, которая была представлена в середине марта и в начале 2009 года придет на смену автомобилю Vectra текущего поколения. В следующем году состоится дебют хэтчбека Astra и компактвэна Meriva нового поколения. При этом представители немецкой марки официально подтвердили, что товарная Meriva, также как и одноименный концепт-кар, получит распашные двери, открывающиеся друг к другу под углом до 90 градусов. В 2010 году Opel представит Zafira нового поколения, а еще через год – новую Corsa.

Кроме того, GM намерен инвестировать в сборочные предприятия Opel более 1,8 миллиарда евро, а также потратить более 100 миллионов евро на развитие дилерской сети марки.

Лента.ру