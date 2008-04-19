Микроавтобус и автоцистерна столкнулись лоб в лоб: 12 пострадавших

В Днепропетровске в результате лобового столкновения микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» и автоцистерны «МАН» пострадали 12 человек. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, авария произошла в субботу в 13:47 в Амур-Нижнеднепровском районе города, на автодороге на Полтаву.

Автоцистерна «МАН». принадлежащая ООО «Нафтосинтез-термиком», перевозила 38 кубометров бензола с поселка Перещепино до Днепродзержинска. Цистерна не повреждена, вытекания горючего не произошло. Микроавтобус «Мерседес-Спринтер», принадлежащий частному предпринимателю, перевозил рабочих из Днепродзержинска в областной центр на «Нижнеднепровский трубопрокатный завод им. К.Либкнехта». Вред населению и окружающей среде не причинен.

Задержки движения автомобильного транспорта не было. Для ликвидации последствий ДТП были задействованы 21 спасатель МЧС и 4 единицы техники.