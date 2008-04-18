Жена, дети и теща Ющенко - в глубоком шоке от заглавия в газете

Жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО выражает возмущение по поводу появления в некоторых украинских СМИ формулировок о якобы смерти ее мужа.

“Я и вся моя семья крайне обеспокоены отдельными заглавиями и тоном публикаций, которые появились сегодня в некоторых украинских СМИ, и где речь идет о моем муже - Викторе ЮЩЕНКО.

Я, моя 81-летняя мама, наши дети до сих пор находимся в состоянии глубокого шока от напечатанного в газете «Вечерние вести» заглавия «Ющенко УМЕР!», - говорится в переданном УНИАН заявлении Е.ЮЩЕНКО.

По ее словам, “такая формулировка о якобы смерти близкого нам человека, а также другие подобные заявления, я и моя семья можем воспринимать только как угрозу жизни моего мужа В.ЮЩЕНКО”.

Е.ЮЩЕНКО отметила, что метод прибегания к угрозам и спекуляциям на тему смерти является признаком низких этических стандартов журналистики. “Мне обидно, что понятие «свобода слова» воспринимается некоторыми журналистами как свобода от человеческого достоинства и моральных принципов”, - сказала она.

По словам Е.ЮЩЕНКО, “наша семья неоднократно получала письма, в которых содержались подобные угрозы, во времена оппозиционной деятельности моего мужа. Но я никогда не думала, что увижу такие угрозы на первой странице популярного издания. Мы уже пережили покушение на жизнь и попытку физического уничтожения моего мужа, которые сопровождались беспрецедентно грязной информационной кампанией”.