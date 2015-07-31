Суд в Нью-Йорке не признал двух шимпанзе личностями

Соответствующий вердикт вынесла в четверг судья Барбара Джаффе, передает ТАСС.

Двух человекообразных обезьян уже около пяти лет содержат в научных целях в Нью-йоркском университете.

Признания их существами, обладающими сознанием, подобным человеческому, добивалась через суд американская природоохранная организация Nonhuman Rights Project. Ее представители утверждали, что содержать этих обезьян в лаборатории и ставить над ними эксперименты - жестоко из-за их схожести с людьми. Они подчеркивали, что Геркулеса и Лео следует отправить в приют для животных в штате Флорида.

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"Попытки распространить юридические права на шимпанзе можно понять, когда-нибудь они даже могут увенчаться успехом", - указала Джаффе. Вместе с тем, она сообщила, что сейчас, в соответствии с законом, эти животные считаются собственностью, а не личностями. "У них нет никаких юридических прав, помимо тех, которые защищают их от физического насилия и прочего жестокого обращения", - подчеркнула судья.

Президент Nonhuman Rights Project Стивен Уайз заявил журналистам, что намерен оспорить решение Джаффе в суде более высокой инстанции. Во время процесса юристы организации пытались провести параллель между жестоким обращением с шимпанзе и той несправедливостью, с которой сталкивались в США североамериканские индейцы. Судья, однако, отвергла этот довод. "Тот факт, что в прошлом с людьми, в том числе рабами, женщинами или коренными народами, обращались жестоко и считали их собственностью, не является уместной аналогией и не может служить юридическим основанием, чтобы считать обладающими сознанием те существа, которые не являются людьми", - указала она.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (United States Fish and Wildlife Service) приравняла рожденных и выращенных в неволе шимпанзе к своим диким сородичам. Теперь они также подпадают под защиту «Акта о видах, находящихся под угрозой исчезновения». Новый правовой статус практически полностью исключает любые инвазивные (связанные с введением веществ или, наоборот, взятием образцов тканей) исследования на содержащихся в неволе шимпанзе.