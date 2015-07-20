На серфингиста в прямом эфире напала акула (видео)

Об этом сообщает Business Insider.

Акула напала на 34-летнего спортсмена, когда тот совершал заплыв в финале чемпионата. Акула напала на серфингиста со спины, однако ему удалось отбиться от хищника.

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Фэннинг не получил телесных повреждений в хоже инцидента, однако был напуган.