Мусульмане поддерживают идею о кастрации педофилов в России

Представители исламской общественности России выступают за жесткое наказание педофилов, в частности, поддерживают возможное применение химической кастрации в отношении осужденных за это преступление.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена в среду сообщил, что подобная мера может быть выдвинута в качестве законодательной инициативы.

"Предложенная главой комитета Общественной палаты инициатива находит понимание и поддержку у мусульманской общины России. Мы выступаем за решительные и незамедлительные меры в отношении педофилов", - заявил РИА Новости первый заместитель председателя Совета муфтиев России Дамир Гизатуллин.

"Мы также поддерживаем идею Анатолия Кучерены по химической кастрации педофилов. Эта мера может показаться жестокой. Однако, ее применяют во многих странах мира, - сказал РИА Новости первый заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман Альбир Крганов... - Надеемся, что данная инициатива не потонет в бюрократической волоките. А споры о том, гуманно это или нет, неуместны. Что гуманного в том, что взрослый дядя насилует детей, а потом "отмазывается" от преступления любыми способами", - подчеркнул он.

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев высказался еще жестче. Религиозный деятель полагает, что "лечение этих подонков" (педофилов) за счет государства не даст никаких результатов. "Если кто-то попался на педофилии, разговор с ним должен быть предельно кратким - смертная казнь", - заявил РИА Новости Бердиев. В России действует мораторий на высшую меру наказания.

Мусульманские деятели выразили надежду, что инициативу Кучерены поддержат и представители традиционных религий России.