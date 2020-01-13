DEC Weekend: все ответы на важные вопросы об образовании детей

25-26 января в Киеве состоится масштабное мероприятие «DEC Weekend», который откроет все тайны об образовательных возможностях в Украине и за рубежом. Двухдневный концентрат знаний, познавательные дискуссии, выставка зарубежных учебных заведений и украинских проектов для развития детей, интересные лекции, мастер-классы в одном месте.

Как получить качественное среднее и высшее образование за рубежом? На какие образовательные проекты в Украине стоит обратить внимание? Что нужно сделать, чтобы тщательно подготовиться к поступлению и стать студентом желаемого зарубежного вуза? Как среди многообразия школ и языковых курсов выбрать самые эффективные?

Это лишь один уикенд, который избавит всяких сомнений, ответит на важные вопросы об обучении и развитии детей, а также даст правильный вектор для дальнейшего образования. А будущие студенты получат шанс на условное зачисление в высшее учебное заведение сразу на месте, поскольку на мероприятии будут представлены различные университеты со всего мира.

Почему стоит посетить DEC Weekend:

• Более 40 учебных заведений из США, Канады, Европы, Австралии, Новой Зеландии и Украины, специалисты которых дадут вам полную, достоверную информацию об обучении в Украине и за рубежом. Все по существу и ничего лишнего.

• Вы получите четкий ориентир в выборе образовательного учреждения и уверенность в том, что будущее вашего ребенка будет успешным и счастливым.

• Ответ, куда пойти учиться, чтобы улучшить уровень знания иностранного языка или начать его учить с нуля во взрослом возрасте.

• Мгновенный результат. У всех желающих будет возможность в течение мероприятия заключить договор и получить предварительное зачисление в выбранный вуз из-за рубежа.

На уикенде будут говорить о трендах современного образования и развития детей, как спланировать инвестиции в обучение, для чего нужны soft skills и как их развивать, как получать стипендии в топовые зарубежные вузы и строить карьеру после получения диплома. Вы услышите истории из первых уст, ведь родители и выпускники поделятся с посетителями своим опытом поступления и обучения за рубежом.

Образовательный уикенд от DEC - это must visit для всей семьи!

И пока взрослые и будущие студенты будут слушать лекции и будут общаться на панельных дискуссиях, подростки смогут принять участие в мастер-классах, которые будут специально организованные партнерами мероприятия.

Мероприятие нельзя пропустить: сознательным родителям, которые хотят обеспечить своих детей качественным образованием и развитием, будущим абитуриентам и студентам украинских вузов, а также всем, кто постоянно в поисках новых возможностей для развития и образования.

Где: отель Hilton Kyiv, бульвар Тараса Шевченко, 30, город Киев.

Когда: 25-26 января 2020 года.

Важно: вход на мероприятие - БЕСПЛАТНЫЙ! Только по предварительной регистрации.

Подробнее о мероприятии, его полную программу, спикеров и дополнительную информацию можно узнать на сайтеhttps://dec-edu.com/events/dec-weekend-obrazovatelnye-vozmozhnosti-dlya-vsey-semi-v-ukraine-i-za- rubezhom.