Украину посетят ведущие технологические компании Израиля с общей капитализацией более $35 млрд

Киев, 15 октября 2019

Стала известна программа Украинско-Израильского Инновационного Саммита 2019, который состоится 30 октября в UNIT.City. На Саммите ожидаются выступления лидеров технологической индустрии Израиля, презентации и кейсы передовых израильских компаний, а также панельные дискуссии с экспертами обеих стран.

Из Израиля на мероприятие приедут более 50 спикеров и 70 технологических компаний, представляющих такие направления как automotive, safe city, health tech, fintech, space tech, agritech, energy tech, AI, cybersecurity и другие.

Ключевые спикеры мероприятия:

Джон Медвед, основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd (только за один день привлек $ 1 млрд);

основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd (только за один день привлек $ 1 млрд); Амир Рапапорт, израильский эксперт в области глобальных кибернетических тенденций, высоких технологий и оборонной промышленности, основатель крупнейшей конференции по кибербезопасности Cybertech Israel;

израильский эксперт в области глобальных кибернетических тенденций, высоких технологий и оборонной промышленности, основатель крупнейшей конференции по кибербезопасности Cybertech Israel; Игорь Рябенький, серийный предприниматель и бизнес-ангел, управляющий партнер AltaIR Capital, одного из самых активных венчурных фондов Израиля;

серийный предприниматель и бизнес-ангел, управляющий партнер AltaIR Capital, одного из самых активных венчурных фондов Израиля; Пели Пелед, владелец крупнейшего ИТ медиа Израиля People and Computers.

Отдельный блок программы Саммита будет посвящен кейсам передовых израильских технологических компаний, разработки которых спасают жизни и мир. Среди компаний, которые представят свои технологические решения — лидер в области компьютерного зрения для технологии автономного вождения Mobileye (приобретен Intel в 2017 году за $15,3 млрд), ведущий интегратор в области связи и безопасности Mer Group, мировой лидер в области кибербезопасности Check Point (среди клиентов — все компании Fortune 100 и Global 100).

«Мы поставили перед собой амбициозную цель — не просто привезти израильские технологические компании, а создать площадку для эффективного диалога, который поможет внедрению передовых инновационных технологий в Украине», — отмечает Алена Новгородская, основательница и продюсер Украинской-Израильского Инновационного Саммита, основательница и CEO Global Israeli Initiative.

Свои инновационные проекты представят и украинские компании. В частности, Ксения Прожогина, директор Департамента управления персоналом и коммуникациями агрохолдинга МХП, и рабочая группа проекта представят уникальную систему мониторинга эмоциональных состояний, расскажут о технологии анализа, эффективности и первые результаты.

Темы, которые будут раскрыты на панельных дискуссиях Саммита:

«Как государство способствует развитию инноваций»: дискуссия о том, как Украине воспользоваться успешными израильскими кейсами и практиками по поддержке инноваций на государственном уровне;

дискуссия о том, как Украине воспользоваться успешными израильскими кейсами и практиками по поддержке инноваций на государственном уровне; «Инновации в корпорациях — тренд или способ выживания?»: Дискуссия о том, как инициировать и внедрять корпоративные инновации и как современные корпорации готовятся к будущему, с успешными кейсами от компаний;

Дискуссия о том, как инициировать и внедрять корпоративные инновации и как современные корпорации готовятся к будущему, с успешными кейсами от компаний; «Little Big Shots: как дети-гении меняют мир»: дискуссия о технологиях будущего с израильскими и украинскими одаренными детьми, достигшими успехов в предпринимательстве, технологиях и науке;

дискуссия о технологиях будущего с израильскими и украинскими одаренными детьми, достигшими успехов в предпринимательстве, технологиях и науке; «Как украинском стартапу наконец получить чек от израильского инвестора»: во что сегодня инвестируют венчурные капиталисты мира, во что вкладывать средства завтра и как украинским стартапам стать привлекательными для израильских венчурных инвесторов;

во что сегодня инвестируют венчурные капиталисты мира, во что вкладывать средства завтра и как украинским стартапам стать привлекательными для израильских венчурных инвесторов; «Развивая украинского-израильскую экосистему»: дискуссия о перспективах и вызовах украинско-израильского делового сотрудничества, с кейсами израильских компаний, которые уже работают в Украине.

«Саммит — незаурядная возможность в течение одного дня познакомиться с людьми, благодаря которым Израиль стал одним из технологических лидеров мира, и перенять их исключительный опыт», — считает Дмитрий Еремин, член наблюдательного совета UNIT.City и соучредитель проекта.

Украинско-Израильский Инновационный Саммит 2019 состоится в рамках Израильской инновационной недели в Украине и соберет более 600 топ-менеджеров, ИТ-предпринимателей, представителей государств, стартапов, инвесторов и бизнес-ангелов. Это будет первая неделя деловых мероприятий в Украине, посвященная израильско-украинским технологиям и инновациям. Israeli Innovation Week in Ukraine пройдет с 29 по 31 октября 2019 года.

Израильская неделя инноваций в Украине организована международной платформой Global Israeli Initiative и инновационным парком UNIT.City при поддержке Посольства Израиля в Украине и Посольства Украины в Государстве Израиль. Соорганизаторы мероприятия — Агроиндустриальный холдинг МХП и инвестиционная платформа JS Capital.

Детали и билеты по ссылке.

Полное расписание: по ссылке.

Чтобы аккредитоваться на событие, пожалуйста, пишите Дену Смирнову: ds@unit.city

Справка

Про Global Israeli Initiative

Global Israeli Initiative (GII) – это международная платформа, которая помогает израильским и украинским технологическим компаниям создавать эффективные бизнес-связи, налаживать сотрудничество, находить новые бизнес-возможности. В нашем фокусе — международные мероприятия, коллаборации с правительственными учреждениями, корпоративные и частные бизнес-туры, образовательные инициативы, бизнес-консалтинг, работа с инвесторами.

Контакты для СМИ:

Данута Писаренко

Chief Marketing Officer

e-mail: dp@gii.global

Про UNIT.City

UNIT.City – первый инновационный парк в Украине. Место, где создается экосистема и инфраструктура для развития бизнеса в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Цель парка – стать центром инноваций и точкой входа в Украину для инвесторов, партнеров и новых технологий со всего мира. Местом, где концентрация компаний, стартапов, отдельных специалистов, исследовательских лабораторий дает условия для того, чтобы бизнесы в пределах парка росли быстрее, чем вне его.

Резиденты UNIT.City получают здесь: встречи с инвесторами, консультации, доступ к акселераторам и менторским программам, возможности для создания прототипов продуктов в лабораториях, отлаженную инфраструктуру для работы и жизни.

Главный инвестор — Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFuture.