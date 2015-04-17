Пресс-тур на площадку под строительство Централизированного хранилища отработанного ядерного топлива АЭС Украины (ЦХОЯТ)

Информируем, что 21 апреля 2015 года запланирован пресс-тур представителей СМИ, общественных организаций и экспертов на площадку под строительство хранилища отработанного ядерного топлива АЭС Украины (ЦХОЯТ) и объекты ХОЯТ-1, ХОЯТ-2, Комплекс производств «Вектор» в Чернобыльской зоне отчуждения.

Представители ГП НАЭК «Энергоатом», компании Holtec International (США) и ГСП «Чернобыльская АЭС» предоставят исчерпывающие ответы на вопросы, которые существуют в СМИ в связи со строительством и функционированием хранилищ ядерного топлива.

Также, во время мероприятия на указанные объекты будет возможность фото/видео съемки и проведение интервью.

Аккредитация обязательна - до 17:00 15 апреля 2015 года по тел./факс: +38 (044) 277-78-89 или pr@atom.gov.ua