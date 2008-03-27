На острове Змеиный построят ограждающий мол

До конца текущего года на острове Змеиный будет возведен ограждающий мол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Одесского областного управления капитального строительства Вячеслав МАРКИН, отметив, что «государственные капитальные вложения на сооружения важного объекта направляются в рамках благоустройства поселка Белый Килийского района Одесской области».

Вместе с тем, посетовал В.МАРКИН, имеются трудности с освоением государственной субвенции, предназначенной для оплаты работ на острове. В текущем году ее объем составил 14,6 млн. грн., однако в январе-марте средства, как и в минувшие годы, поступают в недостаточных размерах. «Пока в Одессу переведено всего 150 тыс. грн.», - сообщил начальник управления.

С учетом этого облгосадминистрация направила в Министерство финансов письмо с просьбой направить основную часть государственных капвложений хотя бы в течение летних месяцев. «Ведь осенью проведение строительных работ на Змеином осложнится погодными условиями», - пояснил В.МАРКИН.

Руководитель облуправления добавил, что 2,7 млн. грн. предусмотрено на развитие инфраструктуры островного поселка.