Блок Тимошенко призывает рекламистов отказаться от ”иудиных сребреников”

Некоторые рекламные фирмы получили заказ от политических оппонентов правительства Юлии ТИМОШЕНКО на изготовление и размещение по всей Украине биг-бордов провокационного содержания с негативной оценкой 100 дней работы Кабинета Министров.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Виталий КОРЖ, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентария.

«Честные работники нескольких фирм, которым было предложено выполнить эту подлую работу за огромные деньги, только возмутились таким предложением и категорически отказались. Хотелось бы надеяться, что и среди работников других фирм такого профиля найдутся немало честных людей, которые не захотят взять тридцать иудиных сребреников в миллионах долларов за эту грязную «работу», - сказал В.КОРЖ.

По данным пресс-службы, народный депутат считает своим долгом проинформировать украинское общество, что такая провокационная акция уже начата, и просит всех патриотических граждан дать собственную справедливую оценку этой «кампании грязи и лжи».