США разрабатывают новый военный внедорожник на смену Humvee (фото)
Условия конкурса
Армия США объявила конкурс среди своих партнеров на разработку нового автомобиля, который придет на смену легендарному внедорожнику Humvee. Напомним, что эта машина использовалась в вооруженных силах США на протяжении более 20 лет, а в 1992 году компания AM General вывела на рынок гражданскую версию Humvee, получившую название Hummer H1. Об этом сообщает американское издание MotorTrend.
По информации издания, на данный момент в конкурсе на разработку нового автомобиля для вооруженных сил США участвует семь компаний. Первые прототипы машин должны быть представлены к середине следующего месяца. Затем будет отобрано три фирмы-финалиста, которые должны будут построить по семь модификаций своих внедорожников в трех различных весовых классах. Эти машины будут тестироваться в течение года, после чего планируется назвать имя победителя. Преемника военного Hummer планируется выпускать в 10 различных версиях.
На данный момент свою разработку уже представила компания BAE Systems, которая считается одним из наиболее вероятных претендентов на победу в конкурсе.
Полноприводный автомобиль был создан в сотрудничестве с производителем грузовиков International и его подразделением - Navistar Defense. Машина получила регулируемую подвеску, покрышки типа Run-Flat, не боящихся проколов, а также 2,5-сантиметровую броню. Остальные характеристики новинки пока не разглашаются.