Росcия примет участие в восcтановлении могил на поле Полтавской битвы

Росcия примет участие в восcтановлении могил русских воинов на поле Полтавской битвы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, который сегодня вместе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ посетил Полтаву.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, Российская Федерация также примет участие в финансировании проекта восстановления кургана русских воинов, церкви, которая разрушена и находится внутри кургана.

«Восстановление могил русских воинов и все, что с этим связано, это колоссальные финансовые и временные затраты. Но мы будем это делать», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

По данным мэрии Полтавы, стоимость восстановительных работа составляет около 3 млн. долларов.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также сказал, что в четверг в Посольстве РФ пройдет совещание, на котором будут обсуждаться вопросы организации и проведения совместных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Николая Гоголя и 300-летию Полтавской битвы.

Завтра, 25 марта, планируется встреча Г.КАРАСИНА с руководством МИД Украины.