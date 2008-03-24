Мэрия Лондона предупредила 350 ресторанов насчет черной икры

Значительный рост цен на черную икру - на 60% произошел на мировом рынке за последние 12 месяцев.

В результате сейчас в ресторанах Лондона 100 грамм белужьей икры стоят 2 тыс долл. Следствием этого стал резкий рост контрабанды черной икры в страны ЕC, отмечает британский еженедельник Independent on Sunday, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Согласно полученной им информации, с 2000 г в ЕС было выявлено и конфисковано поставленной незаконными путями 12 тонн черной икры на полмиллиарда долларов. Однако это представляет собой лишь небольшую часть подпольной торговли.

В целях ужесточения контроля за рынком черной икры мэрия Лондона направила в 350 шикарных ресторанов, клубов и казино специальное письмо. В нем указывается, что шеф-поварам и владельцам этих заведений грозит строжайшее наказание, включая уголовное, в случае, если они будут уличены в закупке или продаже незаконно завезенной в Великобританию черной икры.

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