Звезды украинского джаза Ruslan Egorov Quartet сыграют программу композиций легендарного Фрэнка Синатры

26 марта на сцену Caribbean Club Concert-Hall выйдет четверка украинских джазменов первой величины – Квартет Руслана Егорова. Коллектив, известный поклонникам джаза уже более 8 лет, представит специальную программу композиций легендарного певца Фрэнка Синатры – «My Sinatra».

Ruslan Egorov Quartet – несомненные звезды украинской джазовой сцены: пианист и вокалист Руслан Егоров, саксофонист Дмитрий «Бобин» Александров, барабанщик Павел Галицкий и контрабасист Николай Кистенев.

Музыканты искренне влюблены в классику джаза, но в то же время открыты к экспериментам. В результате каждая сыгранная ими пьеса – уже авторское творение. Впрочем, не переживайте – все джазовые стандарты вы без труда угадаете.

Приглашаем насладиться джазом в исполнении одного из лучших джаз-бэндов Украины в уютной атмосфере Caribbean Club Concert-Hall!

Билеты можно найти здесь: http://clc.to/bmUK6A