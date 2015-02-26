Лучшая антикризисная инвестиция!!! Курс - 8.0!

«Не паниковать» - это мантра каждого украинца сейчас. А как не паниковать? В стране кризис, гривна бьет антирекорды.

Мы знаем секрет - уровень стресса снижается с помощью спорта!

Представьте, вы плаваете в одном из 80 ультрасовременных спортивных бассейнов Sport Life , релаксируете - и вдруг курс доллара уже не такой страшный.

Или так: бежите вы по дорожке в одном из 120 профессиональных тренажерных залов Sport Life, бежите – и на 10 километре заоблачные цены на бензин остаются далеко позади.

А может, вы сидите в позе лотоса на Трай йоге или занимаетесь на любой из 350 групповых тренировок в Sport Life – и понимаете, что у вас нет проблем. Вы живете в гармонии со Вселенной.

А вдруг неожиданно на сеансе массажа в любом из 100 массажных кабинетов в SPA-комплексе Sport Life вы осознаете, что отложение солей в шейном отделе - гораздо важнее для вас, чем стоимость гречки в супермаркете.

Правильно расставляйте приоритеты - берегите здоровье, а не деньги. Покупайте абонементы в Sport Life по курсу 8!!!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

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