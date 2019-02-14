22 и 23 февраля Национальная оперетта представит премьеру рок-оперы «Белая ворона»

Напомним, что поэма «Белая ворона» была написана поэтом Юрием Рыбчинским еще в 1989 году. Темой произведения стала история Святой Жанны, Орлеанской Девы или Жанны д'Арк, возглавившей борьбу французского народа во времена Столетней войны. Впервые в истории - во время этой войны за национальное освобождение французов от английского порабощения - из народности сформировалась нация.

Поэт Юрий Рыбчинский рассказал, что выбрал для своего произведения значимый персонаж, жертвенный и величественный. Именно такой он метафорически изобразил Жанну:

«Дивовижна дочка народилася,

народилася в зграї ворон.

Нерадивою, гордою, вільною

та потворою звали її.

Та тому, что була вона білою!

Не такою, як всі крикуни!»

В 1991 году совместно с композитором Геннадием Татарченко Юрий Рыбчинский создает первую украинскую рок-оперу «Белая Ворона», которая стала в то время настоящим художественным взрывом. Сложная, мелодичная, эмоциональная музыка в сочетании с мощными акцентами содержания… Рок-опера производила огромное впечатление на слушателей. Несколько раз «Белая ворона» ставилась на украинской сцене, а песни из рок-оперы исполнялись известными эстрадными певцами в разных странах мира.

Сегодня тема произведения приобретает особое - новое, актуальное, в чем-то решающее для Украины - значение. Пронизанные отчаянием судьбы, наполненные болью, горем и страданием души людей. Трагедии такого масштаба нередко приводят к формированию нации. Именно сегодня, как никогда, вопрос консолидации, единения людей становятся чрезвычайно важным для украинского народа. Версия рок-оперы «Белая ворона», созданная Национальной опереттой Украины – это видение настоящего сквозь аллегорические призмы искусства. Честно. Смело. Откровенно.

В день премьеры в Театре ждут авторов - Юрия Рыбчинского и Геннадия Татарченко.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик - Максим Голенко

Балетмейстер-постановщик – Максим Булгаков

Дирижер-постановщик – Сергей Нестерук

Художник по костюмам – Алена Левченко

Сценограф – Владимир Ковальчук

В главных ролях:

Жанна – Тамара Ходакова, Екатерина Алексеева

Жульен – Евгений Прудник, Дмитрий Воронов

Когда: 22 и 23 февраля

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильсковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Билеты тут: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-bila-vorona/