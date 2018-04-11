Производитель зернобобовых круп, каш и хлопьев быстрого приготовления компания "ТЕРРА" запустит производство трех новых линеек продукции "Гранола", "Хлопья+" и "Супы-гарниры" летом 2018 года.

Компания "ТЕРРА" запустит производство трех новых линеек продукции летом 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе компании "ТЕРРА" со ссылкой на коммерческого директора Александра Ясинского, выпуск новой продукции начнется уже летом 2018 года.

По его словам, линейка продукции "Гранола" – это смесь хлопьев, запеченных с медом, соком или глюкозно-фруктозным сиропом с добавлением орехов, сухофруктов, цукатов, сыра, вяленых помидоров, специй, зелени в зависимости от вида. "Гранола" содержит все витамины (А, В1, В2, В6, Е, К, РР) и минеральные вещества (железо, магний, марганец, фосфор, йод, фтор, сера, кальций, калий, никель и других).

Линейка "Хлопья+" - это хлопья или смесь хлопьев, обогащенные отрубями, клетчаткой, семенами льна, кунжута и ядрами тыквенных семян.

Для людей, ведущих активный образ жизни и ценящих каждую минуту своего времени, предлагается новая линейка вкусной, полезной и натуральной продукции "Супы-гарниры". Это упакованная в удобный порционный варочный пакет смесь круп, бобовых, макаронных изделий из твердых сортов пшеницы с добавлением сушеных овощей, зелени, мяса, грибов и специй. Данную продукцию можно приготовить как в виде супа, так и в виде гарнира.

"Все новые виды продукции предназначены для потребителя, который следит за здоровым питанием, предпочитает продукты с низким гликемическим индексом, натурального происхождения, без содержания консервантов и красителей", - подчеркнул Ясинский.

В свою очередь директор департамента по качеству ООО "ТЕРРА" Наталья Лысенко добавила, что все ингредиенты для новых линеек продукции натуральные и не содержат никаких химических добавок.

"Практически все сырье и ингредиенты для новой линейки, и в принципе всей продукции "ТЕРРА", выращиваются и производятся в Украине. Те, которые не производятся в Украине, импортируются от проверенных европейских производителей. Все сырье и ингредиенты исключительно натурального происхождения, что подтверждается систематическими проверками на соответствие качеству и безопасности в аккредитованных лабораториях" - заверила Лысенко.

Справка. Компания ООО "ТЕРРА" была основана в 1998 году. С момента основания и по сегодняшний день предприятие работает 24 часа в сутки. Основными направлениями деятельности компании является переработка зернобобовых культур и производство на их основе натуральных круп, хлопьев и каш с фруктово-ягодными, овощными и другими добавками природного происхождения.

На предприятии действует система управления качеством ISO 9001 и система управления безопасностью пищевых продуктов FSSC 22000.

Ассортимент производимой продукции насчитывает более 100 наименований. Компания занимает лидирующие позиции на украинском рынке продуктов питания и экспортирует свою продукцию в 43 страны мира.