ГФС: переплаты по налогу на прибыль сократились более чем на 20%

Объем переплат по налогу на прибыль с начала 2017 года сократился более чем на 20%, или на 3,9 млрд грн, до 14,4 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, ГФС инициирует разовое погашение всем субъектам хозяйствования переплат по налогу на прибыль. Для этого необходимо предусмотреть соответствующие средства в законе о бюджете на 2018 год.

«Эта переплата была осуществлена в прошлые периоды и досталась нам в наследство, но все равно этот вопрос необходимо решить. Если бизнес поддерживает эту идею, то можем направить в Министерство финансов предложение предусмотреть в законе о бюджете на 2018 год средства, которые можно будет разово вернуть нашему бизнесу и, таким образом, раз и навсегда поставить точку в этом вопросе », - цитируются в сообщении слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2017 сумма переплат по налогу на прибыль составила 18,3 млрд гривень.