Кабмин утвердил упрощенную форму декларации о налоге на прибыль

Кабинет министров Украины утвердил упрощенную форуму декларации о налоге на прибыль для предприятий, к которым применяется нулевая ставка. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

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В частности, предприятия, годовой доход которых не превышает 3 млн грн, а ежемесячная оплата труда превышает две минимальных зарплаты, до 31 декабря 2021 года будут объектами налогообложения прибыли по нулевой ставке и в конце каждого отчетного периода будут подавать упрощенную налоговую декларацию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 9 августа одобрил законопроект о введении единого счета уплаты налогов и сборов, единого социального взноса для налогоплательщиков. Законопроектом предусматривается право налогоплательщика по собственному желанию открыть посредством электронного кабинета единый счет в Казначействе и использовать для уплаты налоговых обязательств по налогам и сборам, единого социального взноса. Налогоплательщик будет иметь возможность уплатить такие налоговые обязательства как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, рентную плату, экологический налог и другие налоги и сборы, кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего.