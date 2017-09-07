От ІТ-шника до фермера: президент призвал Кабмин и Раду защитить средний класс

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду и Кабинет министров при планировании налоговых и бюджетных новаций как приоритетную задачу учитывать интересы среднего класса Украины.

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"Я просил бы всех нас: и Верховную Раду, и правительство, эту политически-социальную задачу точно учесть при планировании налоговых и бюджетных новаций, законотворческой активности, как приоритет", - сказал глава государства в ходе ежегодного послания в Верховной Раде.

Президент подчеркнул, что средний класс - от айтишника до фермера - без какой-либо поддержки государства принял на себя наибольшую нагрузку за последние 3 года, включая девальвацию и инфляцию, повышение тарифов без субсидий, проблемы с кредитами, отсутствие возможностей для оптимизации налогов и сокращение платежеспособного спроса.

"Восстановление среднего класса – это интерес не только людей, которые принадлежат к этой социальной группе. Чем мощнее он есть - тем богаче общество, тем больше успешных и инициативных людей, тем устойчивее демократия, тем сильнее страна", - подчеркнул Порошенко.