Украинский бизнес сохраняет оптимизм: верит в гривню и ожидает замедления инфляции

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2017 года повысился до 114,3% со 113,3% в предыдущем квартале, при этом предприятия ожидают оживления деловой активности третий квартал подряд.

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Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Нацбанком во втором квартале 2017 года.

Регулятор отметил, что оптимистичные ожидания базируются на улучшении прогнозов респондентов относительно инвестиционных расходов, финансово-экономического состояния предприятий, а также сохранении высоких ожиданий относительно общих объемов реализации продукции.

Опрошенные НБУ руководители предприятий продолжают ожидать улучшения макроэкономической ситуации в Украине. В основе их оптимистичных прогнозов - ожидание ускорения роста объемов производства, оживление деловой активности, продолжение замедления темпов инфляции и ослабление девальвационных процессов.

По оценкам руководителей предприятий, рост потребительских цен в следующие 12 месяцев составит 9,9%. При этом четыре из десяти респондентов прогнозируют, что инфляция не превысит 9% или снизится.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2017 года повысился до 113,3% со 108,7% в предыдущем квартале.