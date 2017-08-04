За время работы автоматической системы НДС бизнесу выплатили более 41 миллиарда гривень

Государственная казначейская служба Украины за 4 месяца работы реестра автоматического возмещения НДС выплатила бизнесу 41,3 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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"С 1 апреля 2017 успешно работает система автоматического возмещения НДС. Бизнес имеет возможность планировать свои расходы и процессы и рассчитывать на регулярное возмещение уплаченного НДС. За время функционирования нового порядка возмещения НДС органами казначейства возмещено почти 41,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, с начала работы в реестр поступило более 13,8 тыс. заявлений на возмещение на общую сумму 50,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн.

Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля 2017 года, однако его полноценная эксплуатация стартовала в конце апреля.