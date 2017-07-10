Более 3 тысяч предпринимателей обратились в киберполицию из-за атаки вируса Petya.A

Более трех тысяч украинских предпринимателей обратились в департамент киберполици Национальной полиции Украины в связи с кибератакой на их корпоративные сети вирусом Petya.A.

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Об этом сообщил заместитель начальника департамента киберполиции Геннадий Дубок в ходе круглого стола в Киеве.

"На сегодняшний день в департамент киберполиции обратились уже около 3 тысяч лиц. С официальными заявлениями – уже более 1,5 тысячи", – сказал он.

Дубок добавил, что около 200 заявлений подали предприятия государственного сектора, остальные – частные предприниматели.

По словам Дубка, в настоящее время правоохранительные органы ищут причастных к организации кибератаки. При этом он добавил, что в дальнейшем такие атаки могут повторяться.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

Согласно данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A, который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Также вирус распространился во многих других странах.

Председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш 29 июня заявил, что следователи не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает на то, что не деньги были основным мотивом их действий.