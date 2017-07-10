Украина имеет свидетельство того, что последняя кибератака была организована Россией
Президент назвал хакерские атаки ключевым элементом гибридной войны.
Украина имеет свидетельство того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции сегодня в Киеве.
«Кибератаки - это ключевой элемент гибридной войны, и сейчас мы имеем свидетельство того, что последняя кибератака также была организована РФ», - сказал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.
Согласно данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.
Также вирус распространился во многих других странах.
4 июля украинская полиция конфисковала серверы компании по разработке бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc по подозрению в распространении вируса Petya.A.
В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители предотвратили второй этап кибератаки Petya.А «с очевидными источниками из Российской Федерации».