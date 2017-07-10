ГФС: возврат переплат по налогам предприятиям из ОРДЛО осуществляется только по решению суда
Отмечается, что только по решению суда ГФС осуществляет возврат предприятиям, переплата у которых была сделана более трех лет назад.
Государственная фискальная служба осуществляет возвраты переплат по налогам предприятиям, активы которых находятся на временно неподконтрольных Украине территориях, исключительно по решению суда. Об этом говорится в сообщении службы.
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Отмечается, что только по решению суда ГФС осуществляет возврат предприятиям, переплата у которых была сделана более трех лет назад.
Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба разрабатывает механизм, который позволит вернуть бизнесу переплаты по налогу на прибыль за предыдущие периоды.
По состоянию на 1 января 2017 сумма переплат по налогу на прибыль составила 18,3 млрд гривень.