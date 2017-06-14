Фискальная служба обещает вернуть бизнесу переплаты по налогу на прибыль

Государственная фискальная служба разрабатывает механизм, который позволит вернуть бизнесу переплаты по налогу на прибыль за предыдущие периоды.

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Согласно сообщению пресс-службы ГФС, об этом сообщил и. о. главы службы Мирослав Продан в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

«Сегодня мы работаем над разработкой механизма возврата переплат по налогу на прибыль. Возможно, будет выделен ресурс на разовый возврат этих средств. Тем более, что сейчас есть источники финансирования, за счет которых это можно сделать. Главное для нас - что сумма переплат не растет, а уменьшается», - цитируются в сообщении слова Продана.

Он также отметил, что специалисты ГФС работают над возвращением задолженности по НДС за предыдущие периоды.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2017 сумма переплат по налогу на прибыль составила 18,3 млрд гривень.