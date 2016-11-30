Ужгород направит миллион гривень на погашение процентов по кредитам предпринимателей

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время первого регионального бизнес-форума «Украина - страна предпринимателей» городской голова Ужгорода Богдан Андреев сообщил о готовности городской власти поддерживать начатую УСПП и Приватбанком инициативу.

Приветствуя участников форума, мэр Ужгорода отметил, что до начала проведения форума экономисты Ужгородского городского совета совместно с представителями Приватбанка и регионального отделения УСПП проанализировали возможности городского бюджета и достигли определенных договоренностей относительно поддержки малого и среднего бизнеса в рамках предложенного проекта.

«Специалисты Управления экономики Ужгородского городского совета уже работают над разработкой программы поддержки малого и среднего бизнеса на следующий год. Предварительно, мы запланировали в ее рамках, в том числе, предусмотреть 1 млн грн на погашение процентов для бизнеса, который возьмет кредиты в Приватбанке в рамках предложенного соглашения», - добавил Андреев.

Он также уточнил, что в течение нескольких предыдущих лет программы на поддержку малого и среднего бизнеса в городе не работали.

«Основной источник поступлений в бюджет города – это малый и средний бизнес. Поэтому сейчас мы направляем все усилия для его поддержки. Руководствуемся принципом: главное – не мешать!», - уточнил городской голова.

Андреев также добавил, что с целью упрощения и прозрачности процедуры создания бизнеса в Ужгороде действует Центр предоставления административных услуг, которых предоставляет более 220 различных админуслуг, в том числе почти 60 из них – для бизнеса.

Справка УНИАН. 30 ноября в Ужгороде проходит украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» для молодых предпринимателей и тех, кто мечтает о собственном деле. Участие в работе форума принимают 250 представителей бизнеса, ученые, представители власти.

Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.