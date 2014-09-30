Из Ровенской области отдельной механизированной бригаде отправили около 20 "Гвоздик"

"Эти боевые машины хранились у нас примерно три года, и уже были четвертой категории. Но золотые руки мастеров реанимировали их, и «Гвоздики» снова станут в строй", - отметил командир воинской части.

Ремонт самоходных артустановок выполнили за две недели. Провести работы удалось за довольно короткий срок. Также активное участие в восстановлении военной техники приняли члены местного союза предпринимателей, которые покупали дефицитные детали, запчасти и оборудование.

2С1 «Гвоздика» пополнят подразделения отдельной механизированной бригады, которая восстанавливает боеспособность после участия в антитеррористической операции и готовится в ближайшее время снова отправиться в районы выполнения задач на востоке Украины.