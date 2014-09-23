Министр обороны Гелетей посетил Житомирский бронетанковый завод

Вместе с Министром обороны в цехах завода побывали его первый заместитель Иван Руснак, председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский, заместитель генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» Александр Стеценко, представители воинских частей гарнизона.

Директор предприятия Сергей Бутенко проинформировал присутствующих о реализации контракта на капитальный ремонт с проведением модернизации бронетанковой техники. По его словам, в настоящее время специалисты завода работают в 3 смены, осуществляя капитальный ремонт БМП, БТР, БМД, ГМ, БРЕМ, агрегатов, узлов, вооружение и оборудование. Военные подразделения, которые выполняют задание на востоке страны уже получили первые 19 образцов военной техники.

"Главной задачей на сегодня является обеспечение заказа для отечественного оборонно-промышленного комплекса в интересах вооруженных сил. Президент Украины, руководство правительства и оборонного ведомства делает для этого все необходимое. Впервые за последние годы государство выделяет значительные финансовые ресурсы для восстановления вооружения и военной техники на государственных предприятиях. Например, если в прошлом году работники Житомирского бронетанкового завода получили заказ на проведение капитального ремонта менее 10 единиц, при этом выполнили половину запланированных работ, уже в этом году завод выполняет заказы на более 130 образцов бронетехники", - отметил Валерий Гелетей.

После ознакомления с производственными мощностями состоялось торжественное награждение лучших работников предприятия, которые восстанавливают боевую технику как в цехах завода, так и на базе воинских частей в составе выездных бригад.