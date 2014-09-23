Украинские военные обороняются и готовят площадки для отвода техники - СНБО

Об этом он заявил в эфире 5 канала в понедельник вечером, пишет Украинская правда.

"Чего я больше всего опасаюсь в той ситуации, которая сейчас есть: что пользуясь отводом тяжелой техники, может быть очень быстрая атака на ключевые объекты (в Украине). Наиболее уязвимым является Дебальцево (...) И (также) если из Донецкого аэропорта забрать тяжелую технику, это может стать очень легким полем для атаки боевиков", - подчеркнул Парубий.

"Я очень опасаюсь, что если мы в одностороннем порядке в стратегических направлениях (Мариуполь, Донецкий аэропорт, Дебальцево) отведем (технику), может быть атака", - добавил он.

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По мнению Парубия, другая сторона конфликта может объяснить такую атаку тем, что там есть очень много группировок, которые не контролируются. Опираясь на такие объяснения, считает экс-глава СНБО, боевики будут атаковать ключевые объекты.

"И поэтому пока они (боевики) не выведут из Донецка на 15 км военную технику, от Дебальцево и Мариуполя, я считаю, что отвод нашей техники с тех рубежей будет очень и очень рискованным", - подчеркнул Парубий.

Вместе с тем спикер СНБО Андрей Лысенко заявил, что вышеупомянутый сценарий украинской властью просчитывается.

"Это не просто сценарий, это реалии, которые мы сейчас испытываем на себе, и я должен внести понимание в том, что тяжелая техника сейчас реально не отводится. Сейчас готовятся позиции, куда ее сейчас можно отвести, потому что пока террористы, боевики, пророссийские наемники, россияне ведут огонь по нашим позициям, мы должны отвечать симметрично, то есть делать то же самое", - заявил он.

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"Пока мы занимаем оборонительные позиции, мы не наступаем. Сейчас мы показываем пример, что мы уже готовим площадки для того, чтобы отвести технику, но она пока остается на месте и прикрывает наши позиции", - заверил Лысенко.

Как известно, в ночь на 20 сентября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в Минске меморандум о реализации протокола от 5 сентября.

Документ, в частности, предполагает отвод крупнокалиберного оружияна расстояние не менее 15 км с каждой стороны. Таким образом, создается зона безопасности шириной не менее 30 км.