Боевики пытаются оттеснить силы АТО с позиций в районе Донецка и Дебальцево (карта АТО)
13:14, 16 сентября 2014Армия
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Наибольшую активность террористы проявляют на Донецком и Луганском направлениях, сообщают в СНБО.
Ситуация на Донбассе по состоянию на 16 сентября / slovoidilo.ua
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Боевики пытаются оттеснить силы АТО с позиций в районе населенных пунктов Донецк, Авдеевка, Дебальцево и Счастье.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Наибольшую активность враг проявляет на Донецком и Луганском направлениях», - отметил он.
«Террористы пытаются оттеснить украинские подразделения с позиций в районе Донецка, Авдеевки, Дебальцево и Счастья», - добавил Лысенко.
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