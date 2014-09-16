Боевики пытаются оттеснить силы АТО с позиций в районе Донецка и Дебальцево (карта АТО)

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Боевики пытаются оттеснить силы АТО с позиций в районе населенных пунктов Донецк, Авдеевка, Дебальцево и Счастье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Наибольшую активность враг проявляет на Донецком и Луганском направлениях», - отметил он.

«Террористы пытаются оттеснить украинские подразделения с позиций в районе Донецка, Авдеевки, Дебальцево и Счастья», - добавил Лысенко.