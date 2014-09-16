Тымчук: Россия перебрасывает живую силу и военную технику в Лисичанск и Дебальцево

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По словам эксперта, российско-террористические войска продолжают активные действия в зоне конфликта, наращивая интенсивность обстрелов позиций украинских войск и активизируя деятельность своих диверсионно-разведывательных групп.Читайте такжеБоевики с разных позиций непрерывно обстреливают силы АТО в аэропорту Донецка - Тымчук

"Концентрация войск противника отмечается в районе н.п.Лисичанск и Дебальцево, куда перебрасываются вооружения, военная техника и живая сила из состава террористических группировок и российских войск", - говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.