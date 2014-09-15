Во время многонациональных учений "Кленовая Арка - 2014" применяют опыт участников АТО

Участники многонациональных учений «Кленовая Арка - 2014», которые продолжаются с участием почти 20 украинских военнослужащих в польском городе Люблин, приступили к практической фазе.

По сценарию учения «Кленовая Арка - 2014» был издан учебно-боевой приказ, по которому международный контингент занимает базовый лагерь и организовывает его охрану и оборону. Во время этого периода важная роль дается организации взаимодействия между командиром батальона и тремя подчиненными многонациональными ротами. Параллельно все действия будут сопровождать мероприятия информационно-психологического противодействия, которые обеспечат специалисты по связям с общественностью, информационно-психологических операций и военно-гражданских отношений. Едва ли не впервые в серии учений «Кленовая Арка», которые проводятся с 2011 года, упор делается на противодействия информационным атакам противника и ведения активных действий в информационном поле.

Среди участников учения «Кленовая Арка - 2014» военнослужащие одной из аэромобильных бригад Вооруженных Сил Украины, которые незадолго до этого вернулись после участия в АТО. Их боевой опыт учитывается при планировании и проведении операции с участием совместного литовско-польско-украинского батальона. Десантники быстро адаптируются к обстановке и ситуации и принимают правильные решения.

"Мы знаем как и где обустроить блокпост, вести наблюдение, правильно обустраивать фортификационные укрепления, откуда враг может вести огонь, как маневрировать и противодействовать, - отметил офицер отдельной аэромобильной бригады. - Коллеги из других армий принимают во внимание наши советы и внедряют наш опыт в ходе этого обучения".

Стоит отметить, что украинские военнослужащие впервые в серии многонациональных учений «Кленовая Арка» в составе группы канадских инструкторов привлекаются к проведению занятий по теории и практике процесса принятия военных решений по международным стандартам, порядка работы программного обеспечения имитационного моделирования JCATS, а также связей с общественностью.

Участники этого мероприятия международного военного сотрудничества уверены, что обучение станет хорошим опытом.