В днепропетровском военном госпитале получили помощь 1600 военных
С начала проведения АТО врачебно-сестринский персонал днепропетровского военного госпиталя оказал квалифицированную медицинскую помощь почти 1600 раненым военнослужащим.
Об этом сообщил начальник медицинской части военного госпиталя подполковник медицинской службы Олег Поляков, говорится на сайте Министерства обороны.
Читайте также5 украинских военных погибли и еще 33 получили ранения за время перемирия
"Сейчас в госпитале проходят лечение более 150 раненых, травмированных и больных участников АТО. Всем военнослужащим была оказана своевременная квалифицированная специализированная медицинская помощь", - рассказал офицер.
Находясь на лечении в днепропетровском военном госпитале, защитники Отечества получают весь спектр необходимой хирургической помощи, разноплановое медикаментозное и физиотерапевтическое лечение.
Следует отметить, что благодаря слаженной работе групп быстрого реагирования, мобильным госпиталям, работникам аэропорта, сотрудникам медицинской службы аэропорта, городских больниц Днепропетровска - в военном госпитале не было потеряно ни одного пациента.
Для проведения лечения и реабилитации раненых, военный госпиталь помимо обновления устаревшей медицинской аппаратуры, полностью обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, специалистами и качественными пищевыми продуктами.