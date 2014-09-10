В днепропетровском военном госпитале получили помощь 1600 военных

Об этом сообщил начальник медицинской части военного госпиталя подполковник медицинской службы Олег Поляков, говорится на сайте Министерства обороны.

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"Сейчас в госпитале проходят лечение более 150 раненых, травмированных и больных участников АТО. Всем военнослужащим была оказана своевременная квалифицированная специализированная медицинская помощь", - рассказал офицер.

Находясь на лечении в днепропетровском военном госпитале, защитники Отечества получают весь спектр необходимой хирургической помощи, разноплановое медикаментозное и физиотерапевтическое лечение.

Следует отметить, что благодаря слаженной работе групп быстрого реагирования, мобильным госпиталям, работникам аэропорта, сотрудникам медицинской службы аэропорта, городских больниц Днепропетровска - в военном госпитале не было потеряно ни одного пациента.

Для проведения лечения и реабилитации раненых, военный госпиталь помимо обновления устаревшей медицинской аппаратуры, полностью обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, специалистами и качественными пищевыми продуктами.