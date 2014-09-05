За время АТО погибли 114 офицеров вооруженных сил

Об этом сообщил советник министра обороны Александр Данилюк на своей странице в соцсети.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 837 украинских военнослужащих, 3044 ранены

"Всего за время АТО погибли 114 офицеров, из них 15 полковников, 16 майоров, 36 капитанов, ранены 237 офицеров, из них 19 полковников, 43 майора, 72 капитана", - написал он.