За время АТО погибли 114 офицеров вооруженных сил
12:59, 05 сентября 2014Политика
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За время проведения АТО погибли 114 офицеров вооруженных сил Украины.
REUTERS
Об этом сообщил советник министра обороны Александр Данилюк на своей странице в соцсети.
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"Всего за время АТО погибли 114 офицеров, из них 15 полковников, 16 майоров, 36 капитанов, ранены 237 офицеров, из них 19 полковников, 43 майора, 72 капитана", - написал он.
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