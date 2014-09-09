5 украинских военных погибли и еще 33 получили ранения за время перемирия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«За последние сутки погибших нет, однако за три с половиной дня с момента подписания протокола в Минске (5 сентября) зафиксирована смерть пяти украинских военнослужащих, ранены 33», - заявил он.

Читайте такжеС начала перемирия боевики 89 раз обстреляли позиции украинских войскПо словам Лысенко, «это сводные официальные данные по всем министерствам и ведомствам, от которых военнослужащие участвуют в АТО».

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренностио режиме прекращения огня.

Между тем, боевики и российские военные продолжают обстрел украинских войск, нарушая перемирие.