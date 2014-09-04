Во Львов вернулись десантники, оборонявшие аэропорт Луганска

Именно они до последнего удерживали контроль над аэропортом в Луганске, сообщает пресс-служба Минобороны.

Вчера вечером также тремя автобусами прибыли первые 146 военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады.

"Торжественно - с военным оркестром, сине-желтыми шарами, цветами и флагами Украины и возгласами «Герои!» - встречали воинов в воинской части, где служат ребята, не только родные и близкие, но и все неравнодушные львовяне. Слезы радости, крепкие объятия и безумные эмоции переполняли всех: и ребят, которые вернулись, и встречающих", - сказано в сообщении.

Читайте такжеМежду украинскими десантниками и танковым батальоном РФ продолжается бой за аэродром в ЛуганскеДесантники, которые вернулись, рассказали, что приходилось останавливаться и выходить к людям для общения, ведь поддержка была сумасшедшей.

После возвращения из Донбасса их ждет десятидневный отпуск. А после отдыха они вернутся к воинской части и продолжат военную службу.