Во Львов вернулись десантники, оборонявшие аэропорт Луганска
Сегодня, 4 сентября, из зоны проведения АТО тремя автобусами вернулись домой 150 львовских десантников, которые в течение пяти месяцев выполняли задачи в местах, где шли боевые действия на Донбассе.
Именно они до последнего удерживали контроль над аэропортом в Луганске, сообщает пресс-служба Минобороны.
Вчера вечером также тремя автобусами прибыли первые 146 военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады.
"Торжественно - с военным оркестром, сине-желтыми шарами, цветами и флагами Украины и возгласами «Герои!» - встречали воинов в воинской части, где служат ребята, не только родные и близкие, но и все неравнодушные львовяне. Слезы радости, крепкие объятия и безумные эмоции переполняли всех: и ребят, которые вернулись, и встречающих", - сказано в сообщении.
Читайте такжеМежду украинскими десантниками и танковым батальоном РФ продолжается бой за аэродром в ЛуганскеДесантники, которые вернулись, рассказали, что приходилось останавливаться и выходить к людям для общения, ведь поддержка была сумасшедшей.
После возвращения из Донбасса их ждет десятидневный отпуск. А после отдыха они вернутся к воинской части и продолжат военную службу.