После отступления силовиков из аэропорта "Луганск" саперы взорвали взлетно-посадочную полосу
18:06, 02 сентября 2014Армия
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Украинские силовики после отступления из Луганского аэропорта взорвали взлетно-посадочную полосу.
Саперы взорвали взлетно-посадочную полосу / Громадська Варта Харьков, Facebook
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«После организованного отступления из Луганского аэропорта наши саперы взорвали взлетно-посадочную полосу, сделав невозможным ее дальнейшее использование», - сказал Лысенко.
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