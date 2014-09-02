После отступления силовиков из аэропорта "Луганск" саперы взорвали взлетно-посадочную полосу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«После организованного отступления из Луганского аэропорта наши саперы взорвали взлетно-посадочную полосу, сделав невозможным ее дальнейшее использование», - сказал Лысенко.

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