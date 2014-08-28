Военные РФ захватили Новоазовск и ряд населенных пунктов на Донетчине (карта АТО)

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Российские военные вчера захватили город Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБОУ Андрей Лысенко.

"Продолжается контрнаступление подразделений вооруженных сил РФ и бандформирований в юго-восточной части Донецкой области. Вчера под контроль российских военных перешли город Новоазовск, а также ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского, Амвросиевского районов", - сказал Лысенко.

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По его словам, на южном направлении в течение вчерашнего дня ситуация развивалась следующим образом: около 11.00 окрестности Новоазовска и позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны из установок «Град» с территории России. Затем в 12.30 началась атака двумя колоннами военной техники в составе танков, БМП и БТР, которые зашли в Украину из Весело-Вознесенки и Максимова Ростовской области РФ.

Украинские пограничники и бойцы Нацгвардии, не имея тяжелого вооружения, отступили, отметил Лысенко. Также с целью сохранения жизни украинских военных и перегруппировки сил и средств по приказу командования АТО из Новоазовска были выведены подразделения объединенных сил АТО, МВД и Государственной пограничной службы. Ближе к вечеру обе русские колонны вошли в Новоазовск, сказал спикер СНБО.

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Бронетехника россиян и их наемников также находится в окрестностях Новоазовска. У населенного пункта Холодное зафиксирована система залпового огня «Ураган», добавил Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении силами и средствами объединенных сил АТО продолжается усовершенствование инженерно-фортификационного оборудования блокпостов и опорных пунктов и осуществляются профилактические мероприятия на территории города Мариуполь.