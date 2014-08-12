За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 31 получил ранение
13:26, 12 августа 2014Армия
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За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, еще 31 получил ранение.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
"За сутки погибли 6 украинских военных, 31 получил ранение", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 10 августа в зоне АТО также погибли 6 военнослужащих и 24 получили ранения. Значительное число военнослужащих погибло 8 августа -- 13 человек. В целом за время проведения АТО погибли 568 украинских военных и 2120 получили ранения.
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