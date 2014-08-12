За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 31 получил ранение

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"За сутки погибли 6 украинских военных, 31 получил ранение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в зоне АТО также погибли 6 военнослужащих и 24 получили ранения. Значительное число военнослужащих погибло 8 августа -- 13 человек. В целом за время проведения АТО погибли 568 украинских военных и 2120 получили ранения.