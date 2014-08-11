За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 24 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток погибли 6 украинских военнослужащих и 24 получили ранения», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, боевики в Свердловске Луганской области накапливают силы и средства для дальнейшего продвижения в направлении городов Снежное, Торез и Ровеньки.