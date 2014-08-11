За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 24 ранены
12:55, 11 августа 2014Армия
1 0
За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих и 24 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В течение суток погибли 6 украинских военнослужащих и 24 получили ранения», - сказал он.
Читайте такжеТымчук: РФ не может обеспечить необходимое количество наемников на Донбассе
Как сообщал УНИАН, боевики в Свердловске Луганской области накапливают силы и средства для дальнейшего продвижения в направлении городов Снежное, Торез и Ровеньки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter