Силы АТО не применяют тактику российских войск на Кавказе - СНБО
14:16, 11 августа 2014Армия
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Силы АТО не применяют тактику российских вооруженных сил, которую те использовали на Кавказе, то есть не обстреливают города, а в первую очередь заботятся о сохранении жизни мирных жителей и инфраструктуры.
В СНБО отметили, что заботятся о сохранении жизни мирных жителей / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Мы не делаем так, как российские военные на Кавказе, мы не обстреливаем города вчистую, чтобы туда зайти и поставить флажок», - заявил он.
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«Наша первая задача – это сохранение жизни мирных жителей, инфраструктуры, чтобы они могли потом беспрепятственно наладить мирную жизнь», - сказал Лысенко.
По его словам, «у нас почти завершена операция по окружению этих городов, практически перерезаны пути поставок оружия между Донецком и Луганском».
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