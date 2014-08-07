В Донецке в результате обстрела погибли 4 мирных жителей, 18 – получили ранения – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации. по состоянию на 20 часов четверга, 7 августа.

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«В результате обстрела жилых кварталов Донецка сегодня (по состоянию на 20.00 7 августа) погибли четверо мирных жителей - один на территории горбольницы №1, один - в Кировском и двое - в Петровском районах города. Кроме того, 18 человек получили ранения разной степени тяжести», - сказано в сообщении.