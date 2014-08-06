Армия получила новые учебно-боевые и боевые самолеты

Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей подписал приказ № 499 от 5 августа 2014 года «О принятии на вооружение Вооруженных Сил Украины учебно-боевых самолетов Су-27УБ1М, Су-27УП1М и боевых самолетов Су-27С1М, Су-27П1М».

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Учебно-боевые самолеты Су-27УБ1М, Су-27УП1М и боевые самолеты Су-27С1М, Су-27П1М предназначены для ведения воздушного боя на малой и средней дальности в любых погодных условиях и любое время суток без ограничений на высотах и скоростях полета, обеспечения летно-тактической подготовки летчиков в боевых подразделениях, а также для улучшения боевой эффективности и возможностей, эксплуатационно-технических характеристик и системы технического обслуживания.

Учебно-боевые самолеты Су-27УБ1М, Су-27УП1М и боевые самолеты Су-27С1М, Су-27П1М являются модернизированными серийными самолетами Су-27УБ, Су-27УП, Су-27С, Су-27П дооборудованными комплектом дополнительного оборудования.